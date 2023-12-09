В МВД анонсировали увеличение онлайн услуг для водителей в Дії

У водителей в приложении Дія перечень онлайн услуг существенно расширится, отметил глава МВД.

Источник фото: Михаил Федоров

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко анонсировал вскоре увеличение перечня услуг МВД в Дії для водителей.

Он отметил, что 80% всех водительских удостоверений, которые заказали украинцы за границу по почте, приходятся на Республику Польшу. Также эта услуга МВД уже доступна украинцам в Германии, Чехии и Италии. Вскоре список подобных услуг МВД увеличится, отметил Игорь Клименко.

«МВД вместе с Минцифры запускает еще такие услуги, как онлайн перерегистрация авто, также мы практически готовы запустить и онлайн оформление и доставку по почте номерных знаков, так что у наших граждан в приложении Дія перечень онлайн услуг существенно расширится», - подчеркнул глава МВД.

В частности, Игорь Клименко отметил, что за 2023 год МВД вместе с Минцифрі провели масштабную работу по цифровизации услуг, что значительно повышает комфортность их предоставления для граждан.

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