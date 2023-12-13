У «Київстар» спростували заяви російських хакерів про знищення серверів та викрадення даних українців

У компанії кажуть, що дані у безпеці, і системи, у яких вони зберігаються, не постраждали від хакерської атаки.

Фото: unian.ua

Раніше в мережі з’явилась інформація, що російські хакери з групи «Солнцепек» взяли на себе відповідальність за кібератаку на мобільний оператор «Київстар». Вони заявили, що нібито знищили внутрішню мережу оператора, отримали мільйони особистих даних українців: ПІБ, паспортні дані та адреси, зокрема і ЗСУ.

У компанії «Київстар» у свою чергу заявили, що персональні дані абонентів не скомпрометовані. Дані у безпеці, і системи, у яких вони зберігаються, не постраждали від хакерської атаки.

«Те що ми бачимо на скриншотах з Telegram-каналів – якісь навмання зібрані технологічні дані, що не належать до персональних даних наших абонентів. Київстар з усією відповідальністю заявляє, що персональні дані абонентів у безпеці. Інформація ворожих Telegram-каналів про ніби то знищення «комп`ютерів і серверів» Київстару – також не відповідає дійсності», – заявила речниця оператора Ірина Леліченко у коментарі LIGA.net.

Додамо, що СБУ прогнозує 13 грудня запуск мобільного зв’язку та інтернету «Київстар».

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