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Изъятие или выкуп земель природно-заповедного фонда из коммунальной собственности возможны только по обязательному согласованию с Верховной Радой, - Верховный Суд

Верховный Суд пришел к выводу, что вмешательство суда в право мужчины мирно владеть земельным участком соответствует закону.

Верховный Суд сделал вывод, является ли доцент кафедры в случае получения денег от студента, субъектом ответственности по статье 354 УК

В случае получения неправомерной выгоды от студента за выполнение дипломной работы вместо него и за содействие ее успешной защите перед государственной экзаменационной комиссией доцент кафедры является субъектом состава уголовного преступления, предусмотренного ст. 354 УК, – Верховный Суд.

Опубликованы изменения в Порядок внесения средств на спецсчет при применении залога как меры пресечения

Подозреваемый, обвиняемый освобождается из-под стражи после получения и проверки уполномоченным должностным лицом места предварительного заключения информации, содержащейся в платежной инструкции и подтверждающей внесение залога, такая проверка не может длиться больше дня.

Работу госпредприятия ГСА, ответственного за Реестр судебных решений и техническое сопровождение судебной власти, могут заблокировать

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  1. В Украине

В «Киевстар» опровергли заявления российских хакеров об уничтожении серверов и похищении данных украинцев

12:36, 13 декабря 2023
В компании говорят, что данные в безопасности и системы, в которых они хранятся, не пострадали от хакерской атаки.
В «Киевстар» опровергли заявления российских хакеров об уничтожении серверов и похищении данных украинцев
Фото: unian.ua
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Ранее в сети появилась информация, что российские хакеры из группы «Солнцепек» взяли на себя ответственность за кибератаку на мобильный оператор «Киевстар». Они заявили, что якобы уничтожили внутреннюю сеть оператора, получили миллионы личных данных украинцев: ФИО, паспортные данные и адреса, в том числе и ВСУ.

В компании «Киевстар» заявили, что персональные данные абонентов не скомпрометированы. Данные в безопасности и системы, в которых они хранятся, не пострадали от хакерской атаки.

«То, что мы видим на скриншотах из Telegram-каналов – какие-то наугад собраны технологические данные, не относящиеся к персональным данным наших абонентов. Киевстар со всей ответственностью заявляет, что персональные данные абонентов находятся в безопасности. Информация враждебных Telegram-каналов о якобы уничтожении «компьютеров и серверов» Киевстара – также не соответствует действительности», – заявила спикер оператора Ирина Леличенко в комментарии LIGA.net.

Добавим, что СБУ прогнозирует 13 декабря запуск мобильной связи и интернета «Киевстар».

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