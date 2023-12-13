В «Киевстар» опровергли заявления российских хакеров об уничтожении серверов и похищении данных украинцев

В компании говорят, что данные в безопасности и системы, в которых они хранятся, не пострадали от хакерской атаки.

Фото: unian.ua

Ранее в сети появилась информация, что российские хакеры из группы «Солнцепек» взяли на себя ответственность за кибератаку на мобильный оператор «Киевстар». Они заявили, что якобы уничтожили внутреннюю сеть оператора, получили миллионы личных данных украинцев: ФИО, паспортные данные и адреса, в том числе и ВСУ.

В компании «Киевстар» заявили, что персональные данные абонентов не скомпрометированы. Данные в безопасности и системы, в которых они хранятся, не пострадали от хакерской атаки.

«То, что мы видим на скриншотах из Telegram-каналов – какие-то наугад собраны технологические данные, не относящиеся к персональным данным наших абонентов. Киевстар со всей ответственностью заявляет, что персональные данные абонентов находятся в безопасности. Информация враждебных Telegram-каналов о якобы уничтожении «компьютеров и серверов» Киевстара – также не соответствует действительности», – заявила спикер оператора Ирина Леличенко в комментарии LIGA.net.

Добавим, что СБУ прогнозирует 13 декабря запуск мобильной связи и интернета «Киевстар».

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