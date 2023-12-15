На кордоні зі Словаччиною поступово розблоковується рух вантажівок – ДПСУ

Представники словацьких перевізників розблокували рух вантажних автомобілів на в'їзд у Словаччину перед пунктом пропуску «Вишнє-Нємецке».

У Державній прикордонній службі України повідомили про те, що рух вантажівок на кордоні зі Словаччиною поступово розблоковується.

Так, там зазначили, що за інформацією, яка надійшла вчора ввечері українським прикордонникам, представники словацьких перевізників розблокували на невизначений термін рух вантажних автомобілів на в'їзд у Словаччину перед пунктом пропуску «Вишнє-Нємецке».

З моменту припинення блокування станом на 9:00 п’ятниці, 15 грудня, в напрямку вибуття з України через пункт пропуску «Ужгород» оформлено майже 60 вантажівок, ще 1065 – перебувають в електронній черзі на виїзд з України, повідомляють у Держприкордонслужбі.

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