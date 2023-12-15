На границе со Словакией постепенно разблокировывается движение грузовиков – ГПСУ

Представители словацких перевозчиков разблокировали движение грузовых автомобилей на въезд в Словакию перед пунктом пропуска «Вишне-Немецкое».

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что движение грузовиков на границе со Словакией постепенно разблокировывается.

Так, там отметили, что по информации, которая поступила вчера вечером украинским пограничникам, представители словацких перевозчиков разблокировали на неопределенный срок движение грузовых автомобилей на въезд в Словакию перед пунктом пропуска «Вишне-Немецкое».

С момента прекращения блокировки по состоянию на 9:00 пятницы, 15 декабря, в направлении выбытия из Украины через пункт пропуска «Ужгород» оформлено почти 60 грузовиков, еще 1065 – находятся в электронной очереди на выезд из Украины, сообщают в Госпогранслужбе.

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