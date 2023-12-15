Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Собеседования с кандидатами на должности судей из числа участников отбора 2017 года начнутся в январе 2024 года

Впервые в истории судебной власти Украины правила отбора на должности судей изменены после определения финального рейтинга кандидатов и проведения конкурсов на вакантные должности судей.

Личная беспристрастность судьи должна презюмироваться, пока не будет доказано обратное, - ЕСПЧ

Когда можно считать, что суд придерживался объективного и субъективного критериев беспристрастности, установил Европейский суд по правам человека.

SUD.UA поздравляет с Днем работников суда!

Редакция «Судебно-юридической газеты» поздравляет с профессиональным праздником – Днем работников суда!

Жалобы на судей подаются только на украинском языке, даже если заявитель находится в СИЗО и плохо владеет государственным языком – Совет правосудия

В Совете правосудия посоветовали гражданам, плохо владеющим украинским языком, обращаться к переводчикам, адвокатам или в центры БПД.

Чиновники не смогут требовать от граждан предоставления бумажек, если такая информация уже есть у государства, - вступил в силу закон об административной процедуре

Закон об административной процедуре запрещает чиновникам требовать от граждан, обратившихся за админуслугой, документы, которые уже и так находятся в распоряжении органов власти.

  1. В Украине

На границе со Словакией постепенно разблокировывается движение грузовиков – ГПСУ

10:46, 15 декабря 2023
Представители словацких перевозчиков разблокировали движение грузовых автомобилей на въезд в Словакию перед пунктом пропуска «Вишне-Немецкое».
На границе со Словакией постепенно разблокировывается движение грузовиков – ГПСУ
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что движение грузовиков на границе со Словакией постепенно разблокировывается.

Так, там отметили, что по информации, которая поступила вчера вечером украинским пограничникам, представители словацких перевозчиков разблокировали на неопределенный срок движение грузовых автомобилей на въезд в Словакию перед пунктом пропуска «Вишне-Немецкое».

С момента прекращения блокировки по состоянию на 9:00 пятницы, 15 декабря, в направлении выбытия из Украины через пункт пропуска «Ужгород» оформлено почти 60 грузовиков, еще 1065 – находятся в электронной очереди на выезд из Украины, сообщают в Госпогранслужбе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Головатий
    Андрій Головатий
    суддя Миколаївського районного суду Львівської області
  • Оксана Ремецькі
    Оксана Ремецькі
    голова Господарського суду Закарпатської області
  • Іван Стан
    Іван Стан
    суддя Закарпатського апеляційного суду