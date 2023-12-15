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  1. В Украине

Привлечение военных врачей к оказанию медпомощи гражданскому населению хотят урегулировать на законодательном уровне

11:34, 15 декабря 2023
Как пишут в Минреинтеграции, встал вопрос об определении на законодательном уровне механизма привлечения военных врачей к оказанию медицинской помощи гражданскому населению.
Привлечение военных врачей к оказанию медпомощи гражданскому населению хотят урегулировать на законодательном уровне
Источник фото: Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины / Facebook
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Военных врачей планируют привлекать для работы в гражданских учреждениях здравоохранения на территориях активных и возможных боевых действий.

Как сообщили в Минреинтеграции, этот вопрос поднял один из городских советов Черниговской области. Там отметили, что военные медики помогают гражданским врачам в местных коммунальных учреждениях здравоохранения оказывать медицинскую помощь населению. В частности, и в экстренных ситуациях.

Так, встал вопрос об определении на законодательном уровне механизма привлечения военных врачей к оказанию медицинской помощи гражданскому населению.

Во время совещания было предложено урегулировать отношения между военными врачами и гражданскими медицинскими учреждениями. Такой порядок предусматривает ЗУ "Основы законодательства Украины о здравоохранении". Летом этого года в него были внесены изменения, позволяющие военнослужащим оказывать медицинскую помощь в гражданских учреждениях.

Ответственным органам было поручено рассмотреть такую возможность.

Также в Минреинтеграции обсудили возможность привлечения к такой работе работников релокированных из ВОТ медицинских учреждений.

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