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Собеседования с кандидатами на должности судей из числа участников отбора 2017 года начнутся в январе 2024 года

Впервые в истории судебной власти Украины правила отбора на должности судей изменены после определения финального рейтинга кандидатов и проведения конкурсов на вакантные должности судей.

Личная беспристрастность судьи должна презюмироваться, пока не будет доказано обратное, - ЕСПЧ

Когда можно считать, что суд придерживался объективного и субъективного критериев беспристрастности, установил Европейский суд по правам человека.

SUD.UA поздравляет с Днем работников суда!

Редакция «Судебно-юридической газеты» поздравляет с профессиональным праздником – Днем работников суда!

Жалобы на судей подаются только на украинском языке, даже если заявитель находится в СИЗО и плохо владеет государственным языком – Совет правосудия

В Совете правосудия посоветовали гражданам, плохо владеющим украинским языком, обращаться к переводчикам, адвокатам или в центры БПД.

Чиновники не смогут требовать от граждан предоставления бумажек, если такая информация уже есть у государства, - вступил в силу закон об административной процедуре

Закон об административной процедуре запрещает чиновникам требовать от граждан, обратившихся за админуслугой, документы, которые уже и так находятся в распоряжении органов власти.

  1. В Украине

Всемирный банк выделит Украине дополнительные 1,3 миллиарда долларов: на что пойдут деньги

10:20, 15 декабря 2023
Денис Шмыгаль сообщил, что средства будут направлены на выплату пенсий, зарплат учителей, поддержку ВПЛ.
Всемирный банк выделит Украине дополнительные 1,3 миллиарда долларов: на что пойдут деньги
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Всемирный банк выделяет Украине дополнительные 1,34 млрд. долларов, которые будут направлены на выплату пенсий, зарплат учителей, поддержку переселенцев и другие приоритетные расходы госбюджета. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Основная часть этого пакета финансирования – 1,086 млрд – от японского правительства. Гранты также предоставили США, Швейцария и Фонд поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF).

"Финансовая помощь международных партнеров дает нам возможность обеспечивать макрофинансовую стабильность Украины и направлять все внутренние ресурсы на нужды нашей армии", - написал премьер в Телеграм.

Ранее сообщалось, что Украина получила рекордные $900 млн от МВФ. 

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