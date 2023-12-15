Всемирный банк выделит Украине дополнительные 1,3 миллиарда долларов: на что пойдут деньги

Денис Шмыгаль сообщил, что средства будут направлены на выплату пенсий, зарплат учителей, поддержку ВПЛ.

Всемирный банк выделяет Украине дополнительные 1,34 млрд. долларов, которые будут направлены на выплату пенсий, зарплат учителей, поддержку переселенцев и другие приоритетные расходы госбюджета. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Основная часть этого пакета финансирования – 1,086 млрд – от японского правительства. Гранты также предоставили США, Швейцария и Фонд поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF).

"Финансовая помощь международных партнеров дает нам возможность обеспечивать макрофинансовую стабильность Украины и направлять все внутренние ресурсы на нужды нашей армии", - написал премьер в Телеграм.

Ранее сообщалось, что Украина получила рекордные $900 млн от МВФ.

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