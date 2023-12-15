Всемирный банк выделит Украине дополнительные 1,3 миллиарда долларов: на что пойдут деньги

Всемирный банк выделяет Украине дополнительные 1,34 млрд. долларов, которые будут направлены на выплату пенсий, зарплат учителей, поддержку переселенцев и другие приоритетные расходы госбюджета. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Основная часть этого пакета финансирования – 1,086 млрд – от японского правительства. Гранты также предоставили США, Швейцария и Фонд поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF).
"Финансовая помощь международных партнеров дает нам возможность обеспечивать макрофинансовую стабильность Украины и направлять все внутренние ресурсы на нужды нашей армии", - написал премьер в Телеграм.
Ранее сообщалось, что Украина получила рекордные $900 млн от МВФ.
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