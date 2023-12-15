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  1. В Україні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів: на що підуть кошти

10:20, 15 грудня 2023
Денис Шмигаль повідомив, що кошти будуть направлені на виплату пенсій, зарплат вчителів, підтримку ВПО.
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів: на що підуть кошти
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Світовий банк виділяє Україні додаткові 1,34 млрд доларів, які будуть спрямовані на виплату пенсій, зарплат вчителів, підтримку переселенців та інші пріоритетні витрати держбюджету. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Основна частина цього пакету фінансування – 1,086 млрд – від японського уряду. Гранти також надали США, Швейцарія та Фонд підтримки, відновлення та реформування України (URTF).

«Фінансова допомога міжнародних партнерів дає нам можливість забезпечувати макрофінансову стабільність України та спрямовувати всі внутрішні ресурси на потреби нашої армії», – написав прем'єр у Телеграм.

Раніше ми писали, що Україна отримала рекордні $900 млн від МВФ.

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