Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів: на що підуть кошти

Денис Шмигаль повідомив, що кошти будуть направлені на виплату пенсій, зарплат вчителів, підтримку ВПО.

Світовий банк виділяє Україні додаткові 1,34 млрд доларів, які будуть спрямовані на виплату пенсій, зарплат вчителів, підтримку переселенців та інші пріоритетні витрати держбюджету. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Основна частина цього пакету фінансування – 1,086 млрд – від японського уряду. Гранти також надали США, Швейцарія та Фонд підтримки, відновлення та реформування України (URTF).

«Фінансова допомога міжнародних партнерів дає нам можливість забезпечувати макрофінансову стабільність України та спрямовувати всі внутрішні ресурси на потреби нашої армії», – написав прем'єр у Телеграм.

Раніше ми писали, що Україна отримала рекордні $900 млн від МВФ.

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