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Залучення військових лікарів до надання меддопомоги цивільному населенню хочуть врегулювати на законодавчому рівні

11:34, 15 грудня 2023
Як пишуть у Мінреінтеграції, постало питання щодо визначення на законодавчому рівні механізму залучення військових лікарів до надання медичної допомоги цивільному населенню.
Залучення військових лікарів до надання меддопомоги цивільному населенню хочуть врегулювати на законодавчому рівні
Джерело фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook
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Військових лікарів планують залучати до роботи в цивільних закладах охорони здоров’я на територіях активних та можливих бойових дій.

Як повідомили у Мінреінтеграції, це питання порушила одна з міських рад Чернігівської області. Там зазначили, що військові медики допомагають цивільним лікарям у місцевих комунальних закладах охорони здоровʼя надавати медичну допомогу населенню. Зокрема, і в екстрених ситуаціях.

Так, постало питання щодо визначення на законодавчому рівні механізму залучення військових лікарів до надання медичної допомоги цивільному населенню.

Під час наради було запропоновано унормувати відносини між військовими лікарями й цивільними медичними закладами. Такий порядок передбачає ЗУ «Основи законодавства України про охорону здоров’я». Влітку цього року до нього були внесені зміни, які дозволяють військовослужбовцям надавати медичну допомогу у цивільних закладах.

Відповідальним органам було доручено розглянути таку можливість.

Також у Мінреінтеграції обговорили можливість залучення до такої роботи працівників релокованих із ТОТ медичних закладів.

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