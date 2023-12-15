Залучення військових лікарів до надання меддопомоги цивільному населенню хочуть врегулювати на законодавчому рівні

Як пишуть у Мінреінтеграції, постало питання щодо визначення на законодавчому рівні механізму залучення військових лікарів до надання медичної допомоги цивільному населенню.

Джерело фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook

Військових лікарів планують залучати до роботи в цивільних закладах охорони здоров’я на територіях активних та можливих бойових дій.

Як повідомили у Мінреінтеграції, це питання порушила одна з міських рад Чернігівської області. Там зазначили, що військові медики допомагають цивільним лікарям у місцевих комунальних закладах охорони здоровʼя надавати медичну допомогу населенню. Зокрема, і в екстрених ситуаціях.

Так, постало питання щодо визначення на законодавчому рівні механізму залучення військових лікарів до надання медичної допомоги цивільному населенню.

Під час наради було запропоновано унормувати відносини між військовими лікарями й цивільними медичними закладами. Такий порядок передбачає ЗУ «Основи законодавства України про охорону здоров’я». Влітку цього року до нього були внесені зміни, які дозволяють військовослужбовцям надавати медичну допомогу у цивільних закладах.

Відповідальним органам було доручено розглянути таку можливість.

Також у Мінреінтеграції обговорили можливість залучення до такої роботи працівників релокованих із ТОТ медичних закладів.

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