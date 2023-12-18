НАДС інформує про зміни у процедурі контролю за додержанням умов реалізації громадянами права на держслужбу

Виключено норми, що регламентують здійснення НАДС та його територіальними органами заходів контролю, не передбачених планом заходів контролю.

Набрав чинності наказ Національного агентства України з питань державної служби від 7 вересня 2023 року № 140-23, яким внесено зміни до Порядку здійснення НАДС, його територіальними органами контролю за додержанням визначених Законом України «Про державну службу» умов реалізації громадянами права на державну службу».

Як пояснили у НАДС, зазначені зміни до Порядку спрямовані на удосконалення норм, що регламентують процедуру здійснення контролю та встановлення фактичного стану додержання державними органами умов реалізації права громадян на державну службу, а також попередження можливих порушень законодавства.

Виключено норми, що регламентують здійснення НАДС та його територіальними органами заходів контролю, не передбачених планом заходів контролю. Також, в наказах, на підставі яких здійснюватиметься захід контролю, буде визначено період, за який здійснюється захід контролю.

Нововведення передбачають розширення кола об’єктів заходів контролю за рахунок районів у містах.

Крім того, для більш ефективного здійснення процедури контролю з’явиться можливість зміни суб’єкта заходу контролю за визначеним порядком.

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