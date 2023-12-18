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  1. В Україні

НАДС інформує про зміни у процедурі контролю за додержанням умов реалізації громадянами права на держслужбу

19:39, 18 грудня 2023
Виключено норми, що регламентують здійснення НАДС та його територіальними органами заходів контролю, не передбачених планом заходів контролю.
НАДС інформує про зміни у процедурі контролю за додержанням умов реалізації громадянами права на держслужбу
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Набрав чинності наказ Національного агентства України з питань державної служби від 7 вересня 2023 року № 140-23, яким внесено зміни до Порядку здійснення НАДС, його територіальними органами контролю за додержанням визначених Законом України «Про державну службу» умов реалізації громадянами права на державну службу».

Як пояснили у НАДС, зазначені зміни до Порядку спрямовані на удосконалення норм, що регламентують процедуру здійснення контролю та встановлення фактичного стану додержання державними органами умов реалізації права громадян на державну службу, а також попередження можливих порушень законодавства.

Виключено норми, що регламентують здійснення НАДС та його територіальними органами заходів контролю, не передбачених планом заходів контролю. Також, в наказах, на підставі яких здійснюватиметься захід контролю, буде визначено період, за який здійснюється захід контролю.

Нововведення передбачають розширення кола об’єктів заходів контролю за рахунок районів у містах.

Крім того, для більш ефективного здійснення процедури контролю з’явиться можливість зміни суб’єкта заходу контролю за визначеним порядком.

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