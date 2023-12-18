НАГС информирует об изменениях в процедуре контроля за соблюдением условий реализации гражданами права на госслужбу

Исключены нормы, регламентирующие осуществление НАГС и его территориальными органами мер контроля, не предусмотренных планом мер контроля.

Вступил в силу приказ Национального агентства Украины по вопросам государственной службы от 7 сентября 2023 № 140-23, которым внесены изменения в Порядок осуществления НАГС, его территориальными органами контроля за соблюдением определенных Законом Украины «О государственной службе» условий реализации гражданами права на государственную службу».

Как пояснили в НАГС, указанные изменения в Порядок направлены на усовершенствование норм, регламентирующих процедуру осуществления контроля и установления фактического состояния соблюдения государственными органами условий реализации права граждан на государственную службу, а также предупреждения возможных нарушений законодательства.

Исключены нормы, регламентирующие осуществление НАГС и его территориальными органами мер контроля, не предусмотренных планом мер контроля. Также, в приказах, на основании которых будет осуществляться мера контроля, будет определен период, за который осуществляется мера контроля.

Нововведения предполагают расширение круга объектов мер контроля за счет районов в городах.

Кроме того, для более эффективного осуществления процедуры контроля появится возможность изменения субъекта контроля за определенным порядком.

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