У яких випадках споживач може отримати значний штраф за лічильник: причини та суми

Споживачі комунальних послуг зобов’язані проводити регулярну повірку лічильників.

Стало відомо, у яких випадках українці можуть отримати значні штрафи за лічильники. Про це повідомляє видання «На пенсії».

Так, споживачі комунальних послуг зобов’язані проводити регулярну повірку лічильників. У разі невиконання цієї вимоги або перешкоджання діям контролерів, користувач може понести серйозну відповідальність.

Щодо газових лічильників штрафи можна отримати, якщо:

провести самовільний газопровід,

відновити відключене газопостачання без дозволу,

підключити додаткові газові прилади,

пошкодити лічильник,

втрутитися в роботу облікових приладів, зокрема зірвати пломбу.

Які штрафи передбачені за порушення з газовими лічильниками

Втручання в роботу лічильника або його самостійний демонтаж карається штрафом від 50 до 200 неоподатковуваних податком доходів, тобто 850 – 3 400 грн.

Перешкоджання перевірці обкладається штрафом від 50 до 150 неоподатковуваних податком доходів, тобто штраф від 850 – 2 550 грн.

Самовільне пошкодження пломби може обійтися порушнику і в 100 000 грн, оскільки, окрім штрафів, потрібно буде оплатити ще й нелегітимне використання газу.

Які штрафи передбачено за порушення з водомірами

Щодо лічильників води штраф можуть накласти за:

за використання води в обхід лічильника,

самостійний демонтаж облікових приладів,

пошкодження або втручання в роботу лічильника,

недопуск контролера до перевірки.

Про пошкодження лічильника або пломби на ньому необхідно терміново повідомити постачальника послуг. В іншому випадку штраф за зрив пломби, буде розрахований на основі десятикратного обсягу споживання.

Магніт на водомірі може обійтися в тисячі гривень, адже штраф нараховується за кожен день з моменту останньої перевірки, а стягнення за день може досягати 500 грн.

Порушення антимагнітної пломби може коштувати до 20 000 грн.

Демонтаж приладу обліку або втручання в його роботу карається штрафом у розмірі від 50 до 200 неоподатковуваних податком доходів.

Підключення без лічильника розраховують за пропускною спроможністю труби на добу і точною датою підключення.

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