В каких случаях потребитель может получить значительный штраф за счетчик: причины и суммы

Стало известно, в каких случаях украинцы могут получить значительные штрафы за счетчики. Об этом сообщает издание «На пенсии».
Так, потребители коммунальных услуг обязаны проводить регулярную поверку счетчиков. В случае невыполнения этого требования или препятствования действиям контролеров пользователь может понести серьезную ответственность.
Относительно газовых счетчиков штрафы можно получить, если:
- провести самовольный газопровод,
- возобновить отключенное газоснабжение без разрешения,
- подключить дополнительные газовые приборы,
- повредить счетчик,
- вмешаться в работу учетных приборов, в том числе сорвать пломбу.
Какие штрафы предусмотрены за нарушение с газовыми счетчиками
- Вмешательство в работу счетчика или его самостоятельный демонтаж карается штрафом от 50 до 200 не облагаемых налогом доходов, то есть 850 – 3 400 грн.
- Препятствование проверке облагается штрафом от 50 до 150 не облагаемых налогом доходов, то есть штраф от 850 – 2 550 грн.
- Самовольное повреждение пломбы может обойтись нарушителю и в 100 000 грн, поскольку кроме штрафов нужно будет оплатить еще и нелегитимное использование газа.
Какие штрафы предусмотрены за нарушение с водомерами
- По счетчикам воды штраф могут наложить за:
- за использование воды в обход счетчика,
- самостоятельный демонтаж учетных приборов,
- повреждение или вмешательство в работу счетчика,
- недопуск контроллера к проверке.
О повреждении счетчика или пломбы на нем необходимо срочно уведомить поставщика услуг. В противном случае штраф за срыв пломбы будет рассчитан на основе десятикратного объема потребления.
- Магнит на водомере может обойтись в тысячи гривен, ведь штраф начисляется каждый день с момента последней проверки, а взыскание за день может достигать 500 грн.
- Нарушение антимагнитной пломбы может стоить до 20000 грн.
- Демонтаж прибора учета или вмешательства в его работу карается штрафом в размере от 50 до 200 не облагаемых налогом доходов.
- Подключение без счетчика рассчитывают по пропускной способности трубы в сутки и точной дате подключения.
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