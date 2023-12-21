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В каких случаях потребитель может получить значительный штраф за счетчик: причины и суммы

23:01, 21 декабря 2023
Потребители коммунальных услуг обязаны проводить регулярную поверку счетчиков.
В каких случаях потребитель может получить значительный штраф за счетчик: причины и суммы
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Стало известно, в каких случаях украинцы могут получить значительные штрафы за счетчики. Об этом сообщает издание «На пенсии».

Так, потребители коммунальных услуг обязаны проводить регулярную поверку счетчиков. В случае невыполнения этого требования или препятствования действиям контролеров пользователь может понести серьезную ответственность.

Относительно газовых счетчиков штрафы можно получить, если:

  • провести самовольный газопровод,
  • возобновить отключенное газоснабжение без разрешения,
  • подключить дополнительные газовые приборы,
  • повредить счетчик,
  • вмешаться в работу учетных приборов, в том числе сорвать пломбу.

Какие штрафы предусмотрены за нарушение с газовыми счетчиками

  • Вмешательство в работу счетчика или его самостоятельный демонтаж карается штрафом от 50 до 200 не облагаемых налогом доходов, то есть 850 – 3 400 грн.
  • Препятствование проверке облагается штрафом от 50 до 150 не облагаемых налогом доходов, то есть штраф от 850 – 2 550 грн.
  • Самовольное повреждение пломбы может обойтись нарушителю и в 100 000 грн, поскольку кроме штрафов нужно будет оплатить еще и нелегитимное использование газа.

Какие штрафы предусмотрены за нарушение с водомерами

  • По счетчикам воды штраф могут наложить за:
  • за использование воды в обход счетчика,
  • самостоятельный демонтаж учетных приборов,
  • повреждение или вмешательство в работу счетчика,
  • недопуск контроллера к проверке.

О повреждении счетчика или пломбы на нем необходимо срочно уведомить поставщика услуг. В противном случае штраф за срыв пломбы будет рассчитан на основе десятикратного объема потребления.

  • Магнит на водомере может обойтись в тысячи гривен, ведь штраф начисляется каждый день с момента последней проверки, а взыскание за день может достигать 500 грн.
  • Нарушение антимагнитной пломбы может стоить до 20000 грн.
  • Демонтаж прибора учета или вмешательства в его работу карается штрафом в размере от 50 до 200 не облагаемых налогом доходов.
  • Подключение без счетчика рассчитывают по пропускной способности трубы в сутки и точной дате подключения.

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