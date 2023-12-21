В каких случаях потребитель может получить значительный штраф за счетчик: причины и суммы

Потребители коммунальных услуг обязаны проводить регулярную поверку счетчиков.

Стало известно, в каких случаях украинцы могут получить значительные штрафы за счетчики. Об этом сообщает издание «На пенсии».

Так, потребители коммунальных услуг обязаны проводить регулярную поверку счетчиков. В случае невыполнения этого требования или препятствования действиям контролеров пользователь может понести серьезную ответственность.

Относительно газовых счетчиков штрафы можно получить, если:

провести самовольный газопровод,

возобновить отключенное газоснабжение без разрешения,

подключить дополнительные газовые приборы,

повредить счетчик,

вмешаться в работу учетных приборов, в том числе сорвать пломбу.

Какие штрафы предусмотрены за нарушение с газовыми счетчиками

Вмешательство в работу счетчика или его самостоятельный демонтаж карается штрафом от 50 до 200 не облагаемых налогом доходов, то есть 850 – 3 400 грн.

Препятствование проверке облагается штрафом от 50 до 150 не облагаемых налогом доходов, то есть штраф от 850 – 2 550 грн.

Самовольное повреждение пломбы может обойтись нарушителю и в 100 000 грн, поскольку кроме штрафов нужно будет оплатить еще и нелегитимное использование газа.

Какие штрафы предусмотрены за нарушение с водомерами

По счетчикам воды штраф могут наложить за:

за использование воды в обход счетчика,

самостоятельный демонтаж учетных приборов,

повреждение или вмешательство в работу счетчика,

недопуск контроллера к проверке.

О повреждении счетчика или пломбы на нем необходимо срочно уведомить поставщика услуг. В противном случае штраф за срыв пломбы будет рассчитан на основе десятикратного объема потребления.

Магнит на водомере может обойтись в тысячи гривен, ведь штраф начисляется каждый день с момента последней проверки, а взыскание за день может достигать 500 грн.

Нарушение антимагнитной пломбы может стоить до 20000 грн.

Демонтаж прибора учета или вмешательства в его работу карается штрафом в размере от 50 до 200 не облагаемых налогом доходов.

Подключение без счетчика рассчитывают по пропускной способности трубы в сутки и точной дате подключения.

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