Яка безпечна швидкість на дорогах та яке покарання за її порушення: подробиці

На відрізках доріг, де часто трапляються аварії з серйозними наслідками, патрулюють правоохоронці.

Джерело фото: патрульна поліція Києва

Поняття безпечної швидкості визначається як та швидкість, при якій водій може ефективно маневрувати транспортним засобом, контролювати його рух у конкретних дорожніх умовах та своєчасно реагувати на зміни на дорозі, уникаючи можливих дорожньо-транспортних пригод. Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

На щоденній основі патрульні забезпечують контроль за дотриманням водіями дозволеної швидкості, використовуючи прилад TruCam. Це проводиться на тих відрізках доріг, де часто трапляються аварії з серйозними наслідками.

Важливо пам'ятати, що за порушення швидкісного режиму передбачена відповідальність згідно із чинним Кодексом України про правопорушення на дорогах:

за ч. 1 ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості більше ніж на 20 км/год) КУпАП передбачений штраф у розмірі 340 гривень;

за ч. 4 ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості більше ніж на 50 км/год) КУпАП передбачений штраф у розмірі 1700 гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.