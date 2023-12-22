Какая безопасная скорость на дорогах и какое наказание за ее нарушение: подробности

На отрезках дорог, где часто случаются аварии с серьезными последствиями, патрулируют правоохранители.

Источник фото: патрульная полиция Киева

Понятие безопасной скорости определяется как та скорость, при которой водитель может эффективно маневрировать транспортным средством, контролировать его движение в конкретных дорожных условиях и своевременно реагировать на изменения на дороге, избегая возможных дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

На ежедневной основе патрульные обеспечивают контроль за соблюдением водителями разрешенной скорости, используя прибор TruCam. Это проводится на тех отрезках дорог, где часто случаются аварии с серьезными последствиями.

Важно помнить, что за нарушение скоростного режима предусмотрена ответственность согласно действующему Кодексу Украины о правонарушениях на дорогах:

- по ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости более чем на 20 км/ч) КУоАП предусмотрен штраф в размере 340 гривен;

- по ч. 4 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости более чем на 50 км/ч) КУоАП предусмотрен штраф в размере 1700 гривен.

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