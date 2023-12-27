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  1. В Україні

Нацбанк у 2024 році перевірить 8 банків: хто у списку

15:17, 27 грудня 2023
Національний банк запланував планові перевірки 8 банків.
Нацбанк у 2024 році перевірить 8 банків: хто у списку
Зображення: freepik.com
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У наступному році Національний банк запланував планові перевірки 8 банків з питань організації касової роботи, інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, захисту приміщень.

До переліку фінансових установ увійшли:

  • АТ «АБ “РАДАБАНК”» (І квартал);
  • ПАТ «БАНК ВОСТОК» (І квартал);
  • АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (ІІ квартал);
  • АТ КБ «ПриватБанк» (ІІ квартал);
  • АТ «Ощадбанк» (ІІІ квартал);
  • ПуАТ «КБ “АКОРДБАНК”» (ІІІ квартал);
  • АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (ІV квартал);
  • АТ «РВС БАНК» (ІV квартал).

Як пояснили у НБУ, метою таких планових перевірок є забезпечення контролю за дотриманням банками вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань готівкового обігу.

Крім того, у 2024 році Національний банк за наявності обґрунтованих підстав проводитиме позапланові перевірки банків з питань організації касової роботи, інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, захисту приміщень, а також відповідності залишків готівки даним бухгалтерського обліку, забезпечення схоронності готівки та вжиття банками належних заходів щодо збереження коштів.

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