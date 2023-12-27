Нацбанк у 2024 році перевірить 8 банків: хто у списку

Національний банк запланував планові перевірки 8 банків.

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У наступному році Національний банк запланував планові перевірки 8 банків з питань організації касової роботи, інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, захисту приміщень.

До переліку фінансових установ увійшли:

АТ «АБ “РАДАБАНК”» (І квартал);

ПАТ «БАНК ВОСТОК» (І квартал);

АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (ІІ квартал);

АТ КБ «ПриватБанк» (ІІ квартал);

АТ «Ощадбанк» (ІІІ квартал);

ПуАТ «КБ “АКОРДБАНК”» (ІІІ квартал);

АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (ІV квартал);

АТ «РВС БАНК» (ІV квартал).

Як пояснили у НБУ, метою таких планових перевірок є забезпечення контролю за дотриманням банками вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань готівкового обігу.

Крім того, у 2024 році Національний банк за наявності обґрунтованих підстав проводитиме позапланові перевірки банків з питань організації касової роботи, інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, захисту приміщень, а також відповідності залишків готівки даним бухгалтерського обліку, забезпечення схоронності готівки та вжиття банками належних заходів щодо збереження коштів.

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