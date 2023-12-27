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У Києві між станціями метро «Почайна» і «Тараса Шевченка» просіли тунелі – Поворозник

11:35, 27 грудня 2023
Тунелі між станціями метро «Почайна» і «Тараса Шевченка» планують перекрити на ремонт.
У Києві між станціями метро «Почайна» і «Тараса Шевченка» просіли тунелі – Поворозник
Джерело фото: Вікіпедія
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На ділянці Київського метрополітену між станціями «Почайна» і «Тараса Шевченка» зафіксували просідання тунелів, що викликало у відомства розголошення планових ремонтних робіт. Зазначену інформацію підтвердив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник під час інтерв'ю з «Економічною правдою».

«Просідає тунель, будуть планові роботи. Це якраз питання своєчасного обстеження, ремонту, підтримання його в робочому русі. Немає великих проблем», - відзначив він.

Керівництво КП «Київський метрополітен» запевняє, що рух поїздів не буде повністю припинено. Ймовірно, на цій ділянці буде організовано чергування поїздів через один тунель в обидві сторони.

«Ми будемо зупиняти рух одним тунелем, а не двома одночасно. Це питання організації роботи в частині перевезення пасажирів. Будуть тимчасові проїзди, інша схема організації руху. Поїзди ніде не розвертатимуться, вони по черзі проїжджатимуть цю ділянку по одному тунелю», - розповів Поворозник.

Ця нова організація руху передбачає більші інтервали між поїздами. «Київпастранс» врегулює додаткові маршрути наземного транспорту.

Очікується, що ремонтні роботи розпочнуться влітку 2024 року. Нагадаємо, станції «Почайна» (раніше відома як «Петрівка») і «Тараса Шевченка» були відкриті одночасно ще в радянські часи - 19 грудня 1980 року. Глибина розташування цих станцій становить відповідно 6 метрів і 7 метрів.

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