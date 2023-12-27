У США на заводі Tesla робот напав на інженера через програмний збій

Робот притис чоловіка і занурив свої металеві кігті в спину і руку.

В Сполучених Штатах Америки на заводі Tesla робот напав на інженера. Про це повідомляє Daіly mail.

Зазначається, що робот напав на працівника техаського заводу через програмний збій.

Так, робот напав на чоловіка, який в цей час працював над програмним забезпечення для двох роботів Tesla, які стояли поруч. Робот притис його і занурив свої металеві кігті в спину і руку працівника.

Зазначається, що свідками події стали двоє інших працівників, яким довелось натиснути кнопку аварійного відключення.

Робот був призначеним для захоплення і переміщення щойно відлитих алюмінієвих деталей автомобіля.

Про цей інцидент, в результаті якого у потерпілого залишилася "відкрита рана" на лівій руці, стало відомо зі звіту про травми, поданого в 2021 році до окружних і федеральних регуляторних органів округу Тревіс.

У звіті про травми, який Tesla повинна подавати владі за законом, щоб зберегти податкові пільги в Техасі, стверджується, що інженер не потребував відгулів на роботі.

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