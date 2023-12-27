В США на заводе Tesla робот напал на инженера из-за программного сбоя

Робот прижал мужчину и погрузил свои металлические когти в спину и руку.

В Соединенных Штатах Америки на заводе Tesla робот напал на инженера. Об этом сообщает Daіly mail.

Отмечается, что робот напал на работника техасского завода из-за программного сбоя.

Так, робот напал на мужчину, который в это время работал над программным обеспечением для двух роботов Tesla, стоявших рядом. Робот прижал его и погрузил свои металлические когти в спину и руку работника.

Свидетелями происшествия стали двое других работников, которым пришлось нажать кнопку аварийного отключения.

Робот был предназначен для захвата и перемещения только что отлитых алюминиевых деталей автомобиля.

Об этом инциденте, в результате которого у потерпевшего осталась «открытая рана» на левой руке, стало известно из отчета о травмах, поданного в 2021 году в окружные и федеральные регуляторные органы округа Тревис.

В отчете о травмах, который Tesla должна подавать властям по закону, чтобы сохранить налоговые льготы в Техасе, утверждается, что инженер не нуждался в отгулах на работе.

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