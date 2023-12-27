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  1. В Украине

В Киеве между станциями метро «Почайна» и «Тараса Шевченко» просели тоннели – Поворозник

11:35, 27 декабря 2023
Тоннели между станциями метро «Почайна» и «Тараса Шевченко» планируют перекрыть на ремонт.
В Киеве между станциями метро «Почайна» и «Тараса Шевченко» просели тоннели – Поворозник
Источник фото: Википедия
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На участке Киевского метрополитена между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" зафиксировали проседание тоннелей, что вызвало у ведомства разглашение плановых ремонтных работ. Указанную информацию подтвердил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник во время интервью с "Экономической правдой".

"Проседает тоннель, будут плановые работы. Это как раз вопрос своевременного обследования, ремонта, поддержания его в рабочем движении. Нет больших проблем", - отметил он.

Руководство КП "Киевский метрополитен" уверяет, что движение поездов не будет полностью прекращено. Вероятно, на этом участке будет организовано дежурство поездов через один тоннель в обе стороны.

"Мы будем останавливать движение одним тоннелем, а не двумя одновременно. Это вопрос организации работы в части перевозки пассажиров. Будут временные проезды, другая схема организации движения. Поезда нигде не будут разворачиваться, они будут поочередно проезжать этот участок по одному тоннелю", - рассказал Поворозник.

Эта новая организация движения предусматривает большие интервалы между поездами. "Киевпастранс" урегулирует дополнительные маршруты наземного транспорта.

Ожидается, что ремонтные работы начнутся летом 2024 года. Напомним, станции "Почайна" (ранее известная как "Петровка") и "Тараса Шевченко" были открыты одновременно еще в советские времена - 19 декабря 1980 года. Глубина расположения этих станций составляет соответственно 6 метров и 7 метров.

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