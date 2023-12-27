Нацбанк в 2024 году проверит 8 банков: кто в списке

Национальный банк запланировал плановые проверки 8 банков.

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В следующем году Национальный банк запланировал плановые проверки 8 банков по вопросам организации кассовой работы, инкассации средств и перевозки валютных ценностей, защиты помещений.

В список финансовых учреждений вошли:

АО «АБ РАДАБАНК» (І квартал);

ПАО «БАНК ВОСТОК» (1 квартал);

АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» (II квартал);

АО КБ «ПриватБанк» (II квартал);

АО «Ощадбанк» (III квартал);

ПАО «КБ АККОРДБАНК» (III квартал);

АО «КОМИНВЕСТБАНК» (IV квартал);

АО «РВС БАНК» (IV квартал).

Как пояснили в НБУ, целью таких плановых проверок является обеспечение контроля за соблюдением банками требований нормативно-правовых актов Национального банка по вопросам наличного оборота.

Кроме того, в 2024 году Национальный банк при наличии обоснованных оснований будет проводить внеплановые проверки банков по вопросам организации кассовой работы, инкассации средств и перевозки валютных ценностей, защиты помещений, а также соответствия остатков наличных данных денег бухгалтерского учета, обеспечения сохранности наличных денег и принятия банками надлежащих мер по сохранению средств.

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