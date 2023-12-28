Українців попередили про шахраїв: розповсюджують фальшиві договори «Зелена картка»

Підроблені страхові сертифікати надсилалися на електронні скриньки водіїв при укладенні ними електронних договорів страхування «Зелена картка» через сумнівні Інтернет-ресурси.

Фото: МТСБУ

Моторне (транспортне) страхове бюро України повідомило, що у мережі шахраї почали розповсюджувати фальшиві електронні договори «Зелена картка».

Підроблені страхові сертифікати у форматі PDF надсилалися на електронні скриньки водіїв при укладенні ними електронних договорів страхування «Зелена картка» через сумнівні Інтернет-ресурси. При цьому, водіям пропонувалися суттєві знижки за такими «страховими» послугами.

«Виявлені фейкові сертифікати «Зелена картка» не відображаються у Єдиній централізованій базі даних МТСБУ.

Звертаємо увагу, що з такими «сертифікатами», цивільно-правова відповідальність водія вважається незастрахованою, а відтак водій ризикує (навіть не усвідомлюючи цього) отримати заборону на перетин кордону на транспортному засобі, бути оштрафованим іноземними контролюючими органами, а у разі настання з його вини дорожньо-транспортної пригоди закордоном - всі витрати будуть покладені на цього водія», - сказано у повідомленні.

У МТСБУ нагадали, що офіційні договори страхування «Зелена картка» укладаються лише через визначені страхові компанії та їх партнерів. Тарифи страхових платежів для них є ЄДИНИМИ для всіх страховиків, тому привабливо низька ціна за таким договором на сумнівному Інтернет-ресурсі, з високою ймовірністю, є ознакою того, що автовласнику пропонується фальшивий страховий документ.

Нагадаємо, МТСБУ підвищило вартість полісів «Зеленої картки».

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