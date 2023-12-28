Украинцев предупредили о мошенниках: распространяют фальшивые договоры «Зеленая карта»

Поддельные страховые сертификаты отправляются на электронные ящики водителей при заключении ими электронных договоров страхования «Зеленая карта» через сомнительные Интернет-ресурсы.

Фото: МТСБУ

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины сообщило, что в сети мошенники начали распространять фальшивые электронные договоры «Зеленая карта».

Поддельные страховые сертификаты в формате PDF отправляются на электронные ящики водителей при заключении ими электронных договоров страхования «Зеленая карта» через сомнительные Интернет-ресурсы. При этом водителям предлагались существенные скидки по таким «страховым» услугам.

«Обнаруженные фейковые сертификаты «Зеленая карта» не отображаются в Единой централизованной базе данных МТСБУ.

Обращаем внимание, что с такими «сертификатами» гражданско-правовая ответственность водителя считается незастрахованной, а потому водитель рискует (даже не осознавая этого) получить запрет на пересечение границы на транспортном средстве, быть оштрафованным иностранными контролирующими органами, а в случае наступления по его вине дорожно-транспортного происшествия за границей - все расходы будут возложены на этого водителя», - говорится в сообщении.

В МТСБУ напомнили, что официальные договоры страхования «Зеленая карта» заключаются только через определенные страховые компании и их партнеров. Тарифы страховых платежей для них ЕДИНЫ для всех страховщиков, поэтому привлекательно низкая цена по такому договору на сомнительном Интернет-ресурсе, с высокой вероятностью, является признаком того, что автовладельцу предлагается фальшивый страховой документ.

Ранее сообщалось, что МТСБУ повысило стоимость полисов «Зеленой карты».

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