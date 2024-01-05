В Україні спростили ввезення ліків, проте є декілька вимог

Українці мають право ввозити медикаменти містять наркотичні або психотропні речовини.

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Змінилися умови ввезення лікарських засобів громадянами на територію України. Починаючи з 29 грудня 2023 року, громадяни отримали право ввозити медикаменти, у тому числі ті, які містять наркотичні або психотропні речовини, не лише з рецептом, але й із зазначеною інформаційною довідкою. Відтепер печатка закладу охорони здоров'я на документах стала необов'язковою, хоча за наявності такої довідки у закладі може бути проставлена.

Однак, важливо дотримуватися певних вимог:

Рецепт або інформаційна довідка повинні бути виписані на особу, яка переміщує медикаменти, і обов'язково підписані та засвідчені особистою печаткою лікаря.

Кількість медикаментів, які переміщуються, не повинна перевищувати вказану в рецепті або довідці кількість.

Важливо зазначити, що право скористатися інформаційною довідкою мають лише ті громадяни, які придбали медикаменти в Україні та повертаються з ними назад.

Відповідні зміни ухвалив Кабінет Міністрів України постановою № 1389 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 458 та від 13 травня 2013 р. № 333» 27 грудня 2023 року.

Варто зауважити, що правила ввезення медикаментів, що не містять наркотичних або психотропних речовин, в кількості до п'яти упаковок кожного типу на одну особу, залишаються незмінними.

Державна митна служба України прагне забезпечити всім громадянам безпечні та комфортні поїздки.

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