Мобілізація вчителів та поліцейських: Лісовий та Вигівський просили на комітеті Ради доопрацювати законопроєкт

У комітеті Ради 4 січня розглядали новый законопроект про мобілізацію.

Фото: apostrophe.ua

Як раніше повідомлялося, комітет Верховної Ради розпочав розгляд нового законопроекту про мобілізацію. На Комітет приїхали Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров.

На комітеті також були присутні міністр освіти та науки Оксен Лісовий, голова Національної поліції Іван Вигівський, міністр Кабміну Олег Немчинов. Про це виданню NV повідомив один з нардепів.

За словами співрозмовника видання, вони просили не приймати в такому вигляді законопроєкт, просили щодо мобілізації вчителів, поліцейських.

«А коли їх спитали, чи підтримували вони документ, чи голосували на Кабміні, вони сказали, що так, мовляв, іншого виходу не було, але документ вони не бачили», — зазначає джерело.

Також цей співрозмовник додав, що міністр оборони налаштований на те, аби документ був винесений в тому вигляді, як є зараз. «Він каже: треба виносити в зал. Бо в комітеті окрім Безуглої, ніхто не хоче розробляти нову версію документа», — зазначив співрозмовник.

Раніше ми писали, що радник керівника Офісу Президента, голова Нацфонду інвестицій та голова наглядової ради «Укроборонпрому» Тимофій Милованов запропонував новий підхід до мобілізації. Він пропонує мобілізовувати людей через «лотерею або жеребкування».

Зазначимо, що законопроект про автоматичний збір персональних даних про військовозобов’язаних до єдиного Реєстру готується до ухвалення в цілому.

Крім того, Валерій Залужний та Рустем Умєров наголосили, що посилення мобілізації має визначальне значення у воєнний час, оскільки від цього залежить здатність країни захищати свою територію. Вони підкреслили готовність до внесення змін у законопроект, зокрема видалення антиконституційних положень та удосконалення тексту документа.

Разом з тим, у Комітеті з питань оборони не виключають, що можуть повернути законопроект про мобілізацію Кабміну на доопрацювання.

Додамо, Валерій Залужний виступив проти залучення до армії ув’язнених і судимих.

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