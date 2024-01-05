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Мобилизация учителей и полицейских: Лисовый и Выговский просили на комитете Рады доработать законопроект

14:37, 5 января 2024
В комитете Рады 4 января рассматривался новый законопроект о мобилизации.
Мобилизация учителей и полицейских: Лисовый и Выговский просили на комитете Рады доработать законопроект
Фото: apostrophe.ua
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Как ранее сообщалось, комитет Верховной Рады приступил к рассмотрению нового законопроекта о мобилизации. На Комитет приехали Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба Сергей Шаптала и министр обороны Рустем Умеров.

На комитете также присутствовали министр образования и науки Оксен Лисовый, глава Национальной полиции Иван Выговский, министр Кабмина Олег Немчинов. Об этом изданию NV сообщил один из нардепов.

По словам собеседника издания, они просили не принимать в таком виде законопроект, просили по мобилизации учителей, полицейских.

«А когда их спросили, поддерживали ли они документ, голосовали ли на Кабмине, они сказали, что да, мол, другого выхода не было, но документа они не видели», — отмечает источник.

Также этот собеседник добавил, что министр обороны настроен на то, чтобы документ был вынесен в том виде, как есть сейчас. «Он говорит: нужно выносить в зал. Потому что в комитете кроме Безуглой никто не хочет разрабатывать новую версию документа», — отметил собеседник.

Ранее мы сообщали, что советник руководителя Офиса Президента, глава Нацфонда инвестиций и председатель наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов предложил новый подход к мобилизации. Он предлагает мобилизовывать людей через «лотерею или жеребьевку».

Отметим, что законопроект об автоматическом сборе персональных данных о военнообязанных в единый Реестр готовится к принятию в целом.

Кроме того, Валерий Залужный и Рустем Умеров подчеркнули, что усиление мобилизации имеет определяющее значение в военное время, поскольку от этого зависит способность страны защищать свою территорию. Они подчеркнули готовность к внесению изменений в законопроект, в частности, удаление антиконституционных положений и усовершенствование текста документа.

Вместе с тем, в Комитете по обороне не исключают, что могут вернуть законопроект о мобилизации Кабмина на доработку.

Добавим, Валерий Залужный выступил против привлечения в армию заключенных и судимых.

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