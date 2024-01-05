В Украине упростили ввоз лекарств, однако есть несколько требований

Украинцы имеют право ввозить медикаменты содержащие наркотические или психотропные вещества.

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Изменились условия ввоза лекарственных средств гражданами на территорию Украины. Начиная с 29 декабря 2023 года, граждане получили право ввозить медикаменты, в том числе те, которые содержат наркотические или психотропные вещества, не только с рецептом, но и с указанной информационной справкой. Отныне печать учреждения здравоохранения на документах стала необязательной, хотя при наличии такой справки в учреждении может быть проставлена.

Однако, важно соблюдать определенные требования:

- Рецепт или информационная справка должны быть выписаны на лицо, которое перемещает медикаменты, и обязательно подписаны и заверены личной печатью врача.

- Количество медикаментов, которые перемещаются, не должно превышать указанное в рецепте или справке количество.

Важно отметить, что право воспользоваться информационной справкой имеют только те граждане, которые приобрели медикаменты в Украине и возвращаются с ними обратно.

Соответствующие изменения принял Кабинет Министров Украины постановлением № 1389 "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 23 мая 2012 № 458 и от 13 мая 2013 № 333" 27 декабря 2023 года.

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