Співак помер на 71 році життя.

У вівторок, 9 січня, помер народний артист України Віталій Білоножко. Йому було 70 років. Трагічну звістку повідомили на сторінці Буринської міської ради у Facebook.

Про причини смерті, а також деталі щодо похорону не повідомляють.

Віталій Білоножко народився 11 червня 1953 року у селі Слобода Буринського району на Сумщині.

Першими піснями записаними Білоножком на радіо стали твори Максима Дунаєвського. Згодом Білоножко знайшов собі постійних авторів – Олександра Злотника (пісні «Там де двоє зустрічаються», «Чарівниця», «Шануймо любов») та Олександра Осадчого («Ти — земле моя», «Твоє ім'я», «А була любов», «Не лукав», «Боже, дай Україні волю»).

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