Певец скончался на 71 году жизни.

Во вторник, 9 января, умер народный артист Украины Виталий Билоножко. Ему было 70 лет. Трагическое известие сообщили на странице Буринского городского совета в Facebook.

О причинах смерти, а также деталях похорон не сообщают.

Виталий Билоножко родился 11 июня 1953 года в селе Слобода Буринского района Сумской области.

Первыми песнями, записанными Билоножко на радио, стали произведения Максима Дунаевского. Впоследствии Белоножко нашел себе постоянных авторов – Александра Злотника (песни «Там где двое встречаются», «Волшебница», «Чтим любовь») и Александра Осадчего («Ты — земля моя», «Твое имя», «А была любовь» , «Не лукал», «Боже, дай Украине свободу»).

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