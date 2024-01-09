$1 300 за зняття арешту з коштів боржника: судитимуть посадовицю державної виконавчої служби

У Львові державна виконавиця вимагала хабар від боржника за сприяння у незаконному знятті арешту з його коштів.

У Львові до суду скерували обвинувальний акт стосовно посадовиці відділу державної виконавчої служби та її рідного брата, передає пресслужба Львівської обласної прокуратури.

Як зазначають у відомстві, державна виконавиця вимагала хабар від боржника за сприяння у незаконному знятті арешту з його коштів. Постановою державної виконавчої служби рахунки чоловіка були заблоковані за несплату аліментів.

«Обвинувачена за 1 300 доларів неправомірної вигоди обіцяла «вирішити це питання» та зняти арешт з певного рахунку боржника. Жінка брала гроші через посередника - родича. Останній достеменно знав, що бере участь у злочинній схемі одержання неправомірної вигоди», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додають, що посадовиці інкриміновано вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), а її спільнику – пособництво у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

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