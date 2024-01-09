Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Міноборони погодилося із збереженням відстрочки для осіб з інвалідністю, включно з 3 групою, - у Раді повідомили, що далі з законопроектом про мобілізацію

Остаточне рішення Комітету з нацбезпеки щодо законопроекту про мобілізацію буде 10 січня.

Голова НАЗК Олександр Новіков вніс припис Денису Шмигалю і вимагає провести службове розслідування

Прем’єр-міністрові Денису Шмигалю внесено припис, бо Уряд не надав 131 постанову для проведення антикорупційної експертизи НАЗК.

НАБУ і САП викрили суддю райсуду Одеської області, який виніс понад 1000 рішень щодо виїзду чоловіків за кордон

У межах досудового розслідування встановлено, що суддя одержав 1500 доларів за обіцянку ухвалити рішення щодо встановлення місця проживання неповнолітньої дитини із батьком, аби батько дитини використовував таке рішення для уникнення мобілізації та як підставу для виїзду з нею за кордон, - повідомили у САП.

У ВККС мають два варіанти, як кандидати на посади суддів будуть складати тестування на знання права

Комісія хоче мати у розпорядженні 12 тисяч тестових запитань, а протестують їх якість особисто члени ВККС.

Позбавлення помічників депутатів та помічників суддів можливості бронювання є дискримінацією, - Антикорупційний комітет

В Антикорупційному комітеті Ради назвали дискримінацією норми законопроекту про мобілізацію щодо того, що працівники патронатної служби, які забезпечують виконання повноважень посадовців, взагалі позбавляються можливості бронювання.

  1. В Україні

$1 300 за зняття арешту з коштів боржника: судитимуть посадовицю державної виконавчої служби

20:27, 9 січня 2024
У Львові державна виконавиця вимагала хабар від боржника за сприяння у незаконному знятті арешту з його коштів.
$1 300 за зняття арешту з коштів боржника: судитимуть посадовицю державної виконавчої служби
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

У Львові до суду скерували обвинувальний акт стосовно посадовиці відділу державної виконавчої служби та її рідного брата, передає пресслужба Львівської обласної прокуратури.

Як зазначають у відомстві, державна виконавиця вимагала хабар від боржника за сприяння у незаконному знятті арешту з його коштів. Постановою державної виконавчої служби рахунки чоловіка були заблоковані за несплату аліментів.

«Обвинувачена за 1 300 доларів неправомірної вигоди обіцяла «вирішити це питання» та зняти арешт з певного рахунку боржника. Жінка брала гроші через посередника - родича. Останній достеменно знав, що бере участь у злочинній схемі одержання неправомірної вигоди», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додають, що посадовиці інкриміновано вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), а її спільнику – пособництво у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Шулежко
    Віктор Шулежко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Курило
    Андрій Курило
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Тетяна Збитковська
    Тетяна Збитковська
    суддя Рівненського апеляційного суду