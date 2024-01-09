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  1. В Украине

$1 300 за снятие ареста с средств должника: будут судить должностное лицо государственной исполнительной службы

20:27, 9 января 2024
Во Львове государственный исполнитель потребовала взятку от должника за содействие в незаконном снятии ареста с его средств.
$1 300 за снятие ареста с средств должника: будут судить должностное лицо государственной исполнительной службы
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Во Львове в суд направили обвинительный акт в отношении чиновника отдела государственной исполнительной службы и его родного брата, передает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

Как отмечают в ведомстве, государственная исполнительница потребовала взятку от должника за содействие в незаконном снятии ареста с его средств. Постановлением государственной исполнительной службы счета мужчины были заблокированы за неуплату алиментов.

«Обвиняемая за 1 300 долларов неправомерной выгоды обещала «решить этот вопрос» и снять арест с определенного счета должника. Женщина брала деньги через посредника – родственника. Последний точно знал, что участвует в преступной схеме получения неправомерной выгоды», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавляют, что должностному лицу инкриминированы вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины), а ее сообщнику – пособничество в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

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