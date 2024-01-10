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Комітет Галини Третьякової рекомендував Комітету з нацбезпеки підготувати інший законопроект про мобілізацію, де встановити нові умови виїзду для тих, хто має відстрочку

Комітет ВР з питань соціальної політики рекомендував Комітету з нацбезпеки на основі урядового проекту про мобілізацію підготувати новий законопроект з урахуванням пропозицій Мінсоцполітики – зокрема встановити, що військовозобов'язані, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, погоджують виїзд за межі України у період дії воєнного стану з ТЦК.

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Верховна Рада 11 січня розгляне у першому читанні законопроект про мобілізацію, — Арахамія

12:52, 10 січня 2024
Документ розглянуть з пропозиціями Комітету з нацбезпеки.
Верховна Рада 11 січня розгляне у першому читанні законопроект про мобілізацію, — Арахамія
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Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що перше читання по законопроєкту про мобілізацію відбудеться у четвер, 11 січня. Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк і Олексій Гончаренко.

Про розгляд законопроєкту 11 січня Давид Арахамія оголосив з трибуни парламенту.

Парламентарі будуть розглядати законопроект з пропозиціями Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Нардепи наголошують, що це не означає, що законопроект ухвалять у тому вигляді, яким він надійшов до Ради. Законопроєкт відправлять на доопрацювання до другого читання.

Раніше ми писали, що Комітет Галини Третьякової рекомендував Комітету з нацбезпеки підготувати інший законопроект про мобілізацію, де встановити нові умови виїзду для тих, хто має відстрочку.

Додамо, що Міноборони погодилося із збереженням відстрочки для осіб з інвалідністю, включно з 3 групою.

Разом з тим, заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив, що у парламенті наразі розглядають три варіанти щодо того, що далі робити з урядовим законопроектом про мобілізацію.

Додамо, що у Раді зареєстровано п’ять версій законопроєкту про мобілізацію.

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