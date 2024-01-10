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Верховная Рада одобрила законопроект о добропорядочном лоббировании за основу

Но общественных активистов он не коснется.

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Верховная Рада 11 января рассмотрит в первом чтении законопроект о мобилизации, — Арахамия

12:52, 10 января 2024
Документ будет рассмотрен с предложениями Комитета по нацбезопасности.
Верховная Рада 11 января рассмотрит в первом чтении законопроект о мобилизации, — Арахамия
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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что первое чтение по законопроекту о мобилизации состоится в четверг, 11 января. Об этом сообщили нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

О рассмотрении законопроекта 11 января Давид Арахамия объявил с трибуны парламента.

Парламентарии будут рассматривать законопроект с предложениями Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Нардепы отмечают, что это не означает, что законопроект будет принят в том виде, каким он поступил в Раду. Законопроект отправят на доработку до второго чтения.

Ранее мы писали, что Комитет Галины Третьяковой рекомендовал Комитету по нацбезопасности подготовить другой законопроект о мобилизации, где установить новые условия выезда для отсрочки.

Минобороны согласилось с сохранением отсрочки для лиц с инвалидностью, включая 3 группу.

Вместе с тем, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что в парламенте рассматривают три варианта относительно того, что дальше делать с правительственным законопроектом о мобилизации.

Добавим, что в Раде зарегистрировано пять версий законопроекта о мобилизации.

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