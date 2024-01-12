Ігор Клименко повідомив, скільки транспортних засобів українці вже перереєстрували через Дію

З 20 грудня 2023 року вже тисячі громадян перереєстрували ТЗ через Дію.

Голова МВС України Ігор Клименко повідомив, що понад 5 тисяч транспортних засобів громадяни перереєстрували через Дію. Про це він повідомив на своєму Телеграм-каналі.

Він уточнив, що цю кількість ТЗ було перереєстровано з дня запуску послуги - 20 грудня 2023 року.

«Мінімум бюрократії. Зменшення корупційних ризиків, адже перевірка авто та користувачів здійснюється автоматично. Швидко та зручно. Договори купівлі-продажу укладаються прямо у смартфоні», - зазначив він.

Також Клименко нагадав, що послуга доступна для переоформлення легкових авто, мотоциклів та мопедів.

Раніше ми писали, як перереєструвати авто у Дії.

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