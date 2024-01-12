Игорь Клименко сообщил, сколько транспортных средств украинцы уже перерегистрировали через Дію

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что более 5 тысяч транспортных средств граждане перерегистрировали через Дію. Об этом он сообщил на своем Телеграм-канале.
Он уточнил, что это количество ТС было перерегистрировано со дня запуска услуги – 20 декабря 2023 года.
«Минимум бюрократии. Уменьшение коррупционных рисков, ведь проверка автомобилей и пользователей осуществляется автоматически. Быстро и удобно. Договоры купли-продажи заключаются прямо в смартфоне», – отметил он.
Также Клименко напомнил, что услуга доступна для переоформления легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов.
Ранее сообщалось, как перерегистрировать авто в Дії.
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