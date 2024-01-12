Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Будь-яке майбутнє російське вторгнення порушить Статут ООН, основоположні принципи міжнародного права і серйозно підірве євроатлантичну безпеку», – які гарантії надала Україні Велика Британія

«У разі збройного нападу росії на Україну, на запит будь-якого з Учасників Учасники проведуть консультації протягом 24 годин для визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії», - зазначено у тексті Угоди.

В Угоді з Великою Британією Україна зобов'язалася продовжувати судову реформу з посиленням процедур призначення суддів для зміцнення довіри громадськості

В Угоді, яку підписали Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, йдеться про продовження реформи судової системи з посиленням процедур призначення суддів для зміцнення довіри громадськості до верховенства права.

Співбесіди з кандидатами на посади суддів з числа учасників добору 2017 року розпочнуться 23 січня

Співбесіди відбудуться з 434 кандидатами на посади суддів судів першої інстанції.

«Розслідування здійснюється за фактом заздалегідь не обіцяного сприяння учасникам злочинної організації» - у ДБР спробували пояснити, чому проводили обшук в Дніпровському райсуді Києва

У Державному бюро розслідування розповіли, чому провели обшук в суді, але зазначили, що претензій до судді у Бюро не має.

На посаду голови Державної судової адміністрації оголосять конкурс

Вища рада правосуддя 18 січня утворить робочу групу з питання добору кандидатів на посаду голови Державної судової адміністрації

  1. В Україні

В держпідприємстві «Документ» виявили фінансових порушень на 84 млн грн

17:07, 12 січня 2024
Фахівці Держаудитслужби виявили, що підприємство щорічно витрачає мільйони гривень на утримання власного автопарку та неефективно контролює нещодавно відкриті зарубіжні філії для оформлення закордонних паспортів українцями, які перебувають за межами держави.
В держпідприємстві «Документ» виявили фінансових порушень на 84 млн грн
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Аудитори з Держаудитслужби перевірили державне підприємство "Документ", яке займається оформленням паспортів, та виявили фінансових порушень на 84 мільйона гривень за останні 3 роки. Про це повідомляє ДАСУ.

Фахівці виявили, що підприємство щорічно витрачає мільйони гривень на утримання власного автопарку та неефективно контролює нещодавно відкриті зарубіжні філії для оформлення закордонних паспортів українцями, які перебувають за межами держави.

Також встановлено, що ДП "Документ" залучило сторонніх осіб до адміністрування Єдиного державного демографічного реєстру та ідентифікації громадян іноземців та осіб без громадянства, але не змогло документально підтвердити оплату послуг на 8,4 млн грн.

Крім того, витрачено зайві кошти на оренду приміщень, які не використовуються, та утримання автопарку легкових автівок для адміністративно-управлінського персоналу, за умови його використання за законодавством лише посадовими особами.

У 2023 році підприємство не зважило на відсутність фінансового плану, який було затверджено майже через рік від дати, визначеної законодавством, і витратило на придбання автомобілів та їх обладнання близько 15,1 млн гривень.

Також не менше питань в аудиторів постало щодо фінансування нещодавно відкритих за кордоном 6 відокремлених підрозділів для оформлення паспортів українцям, які перебувають за межами держави.

Як зʼясувалося, громадяни України, оформлюючи паспорти закордоном, поряд із оплатою сервісних послуг державного підприємства сплачували за законодавством й адміністративний збір, що визначався у гривнях та зараховувався до Державного бюджету України.

Аудитори також виявили факти, коли на роботу до філій брали близьких осіб.

Загалом на премії, оплату праці за невідпрацьований час, ремонтні роботи та інші послуги ДП "Документ" зайво витрачено понад 45 млн грн. А взагалі сума неефективного використання коштів на підприємстві сягає близько 84 млн грн.

Держаудитслужба повідомила, що аудиторський звіт щодо фінансових порушень в ДП "Документ" передано до правоохоронних органів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Зайцев
    Андрій Зайцев
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Дмитро Яковлев
    Дмитро Яковлев
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська