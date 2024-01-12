В госпредприятии «Документ» выявили финансовые нарушения на 84 млн грн

Специалисты Госаудитслужбы обнаружили, что предприятие ежегодно тратит миллионы гривен на содержание собственного автопарка и неэффективно контролирует недавно открытые зарубежные филиалы для оформления загранпаспортов украинцами, находящимися за пределами государства.

Аудиторы из Госаудитслужбы проверили государственное предприятие "Документ", которое занимается оформлением паспортов, и выявили финансовые нарушения на 84 миллиона гривен за последние 3 года. Об этом сообщает ГАСУ.

Специалисты установили, что предприятие ежегодно тратит миллионы гривен на содержание собственного автопарка и неэффективно контролирует недавно открытые зарубежные филиалы для оформления загранпаспортов украинцами, находящимися за пределами государства.

Также установлено, что ГП "Документ" привлекло посторонних лиц к администрированию Единого государственного демографического реестра и идентификации граждан иностранцев и лиц без гражданства, но не смогло документально подтвердить оплату услуг на 8,4 млн грн.

Кроме того, потрачены лишние средства на аренду неиспользуемых помещений и содержание автопарка легковых автомобилей для административно-управленческого персонала, при условии его использования по законодательству только должностными лицами.

В 2023 году предприятие не учло отсутствие финансового плана, который был утвержден почти через год с даты, определенной законодательством, и потратило на приобретение автомобилей и их оборудование около 15,1 млн гривен.

Также не меньше вопросов у аудиторов возникло по поводу финансирования недавно открытых за границей 6 обособленных подразделений для оформления паспортов украинцам, находящимся за пределами государства.

Как выяснилось, граждане Украины, оформляя паспорта за границей, наряду с оплатой сервисных услуг государственного предприятия платили по законодательству и административный сбор, который определялся в гривнах и зачислялся в Государственный бюджет Украины.

Аудиторы также обнаружили факты, когда на работу в филиалы принимали близких.

В целом на премии, оплату труда за неотработанное время, ремонтные работы и другие услуги ГП "Документ" излишне израсходовано более 45 млн грн. А вообще сумма неэффективного использования средств на предприятии составляет около 84 млн грн.

Госаудитслужба сообщила, что аудиторский отчет по финансовым нарушениям в ГП "Документ" передан в правоохранительные органы.

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