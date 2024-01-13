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  1. В Україні

Завдав збитків КП майже на 14 млн грн: підозрюють екскерівника підприємства

07:59, 13 січня 2024
Гендиректор КП протягом п’яти років укладав договори з охоронною фірмою, яка збільшувала об’єми наданих послуг.
Завдав збитків КП майже на 14 млн грн: підозрюють екскерівника підприємства
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На Вінниччині повідомили про підозру екскерівнику комунального підприємства, який завдав збитків КП на суму майже 14 млн грн.

Як повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, підозрюваний протягом п’яти років укладав договори з охоронною фірмою, яка збільшувала об’єми наданих послуг. Зокрема, зазначали в десятки разів більшу кількість працівників, які надають послуги з охорони.

«В подальшому підозрюваний підписував акти здачі й приймання робіт на підставі, яких підприємство перераховувало кошти за послуги, які фактично не отримувало в об’ємах визначених в договорах», - сказано у повідомленні.

У Департаменті додають, що колишньому генеральному директору комунального підприємства повідомили про підозру за фактом службової недбалості.

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