Реорганізація НАУ: хто увійшов до Наглядової Ради

Міносвіти створило Наглядову раду Національного авіаційного університету, а також затвердило її склад.

Джерело фото: mon.gov.ua

Як ми писали раніше, Кабінет Міністрів схвалив реорганізацію Національного авіаційного університету. І вже призначено Наглядову Раду з експертів та представників бізнес-середовища. Ця рада стане ключовим інструментом для розвитку університету відповідно до сучасних стандартів та вимог сфери освіти й науки в Україні. Про це повідомило Міністерство освіти і науки.

До складу Наглядової Ради увійшли:

Петро Чернишов – радник міністра освіти і науки України;

Ігор Кравчишин – випускник НАУ, волонтер, підприємець, засновник інвестиційної компанії;

Роман Грищук – народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій;

Владислав Власик – випускник НАУ, Генеральний конструктор ДП «Антонов»;

Ганна Гвоздяр – заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;

Наталія Кушнерська – керівниця українського кластеру оборонних технологій Brave1;

Володимир Цой – випускник НАУ, підприємець і громадський діяч, співвласник і президент групи компаній «MTI».

Одним із основних завдань Наглядової Ради є ще тісніша інтеграція бізнесу у систему освіти. Це відчутно вплине на процес виборів ректорів та керівників університетів. Головні виконавчі директори найбільших компаній матимуть можливість поділитися своїм управлінським досвідом і впроваджувати кращі бізнес-практики в сферу освіти.

Важливим кроком в реорганізації НАУ було поділ на два заклади вищої освіти: Державний університет «Київський авіаційний інститут» та Українська державна льотна академія у жовтні минулого року. Це стратегічне рішення спрямоване на розвиток українського авіапілотування, виробництва дронів, а також підтримку розвитку оборонно-технічної галузі та національної безпеки України.

Разом із Міністерством освіти продовжується процес трансформації освітньої системи в Україні на всіх її рівнях. Це визначає фундаментальну основу для економічного прориву країни та розвитку людського капіталу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.