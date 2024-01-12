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Реорганизация НАУ: кто вошел в Наблюдательный Совет

18:38, 12 января 2024
Минобразования создало Наблюдательный совет Национального авиационного университета, а также утвердило его состав.
Реорганизация НАУ: кто вошел в Наблюдательный Совет
Источник фото: mon.gov.ua
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Как мы писали ранее, Кабинет Министров одобрил реорганизацию Национального авиационного университета. И уже назначен Наблюдательный Совет из экспертов и представителей бизнес-среды. Этот совет станет ключевым инструментом для развития университета в соответствии с современными стандартами и требованиями сферы образования и науки в Украине.  Об этом сообщило Министерство образования и науки.

В состав Наблюдательного Совета вошли:

  • Петр Чернышев - советник министра образования и науки Украины;
  • Игорь Кравчишин - выпускник НАУ, волонтер, предприниматель, основатель инвестиционной компании;
  • Роман Грищук - народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций;
  • Владислав Власик - выпускник НАУ, Генеральный конструктор ГП "Антонов";
  • Анна Гвоздяр - заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
  • Наталья Кушнерская - руководитель украинского кластера оборонных технологий Brave1;
  • Владимир Цой - выпускник НАУ, предприниматель и общественный деятель, совладелец и президент группы компаний "MTI".

Одной из основных задач Наблюдательного Совета является еще более тесная интеграция бизнеса в систему образования. Это ощутимо повлияет на процесс выборов ректоров и руководителей университетов. Главные исполнительные директора крупнейших компаний будут иметь возможность поделиться своим управленческим опытом и внедрять лучшие бизнес-практики в сферу образования.

Важным шагом в реорганизации НАУ было разделение на два учреждения высшего образования: Государственный университет "Киевский авиационный институт" и Украинская государственная летная академия в октябре прошлого года. Это стратегическое решение направлено на развитие украинского авиапилотирования, производства дронов, а также поддержку развития оборонно-технической отрасли и национальной безопасности Украины.

Вместе с Министерством образования продолжается процесс трансформации образовательной системы в Украине на всех ее уровнях. Это определяет фундаментальную основу для экономического прорыва страны и развития человеческого капитала.

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