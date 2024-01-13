Нанес ущерб КП почти на 14 млн грн: подозревают экс-руководителя предприятия

Гендиректор КП в течение пяти лет заключал договоры с охранной фирмой, которая увеличивала объемы предоставленных услуг.

В Винницкой области сообщили о подозрении экс-руководителю коммунального предприятия, который нанес ущерб КП на сумму почти 14 млн грн.

Как сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, подозреваемый в течение пяти лет заключал договоры с охранной фирмой, увеличивавшей объемы предоставленных услуг. В частности, отмечали в десятки раз большее количество работников, оказывающих услуги по охране.

«В дальнейшем подозреваемый подписывал акты сдачи и приемки работ на основании которых предприятие перечисляло средства за услуги, которые фактически не получало в объемах определенных в договорах», - сказано в сообщении.

В Департаменте добавляют, что бывшему генеральному директору коммунального предприятия сообщили о подозрении по факту служебной халатности.

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