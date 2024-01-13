Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Суд отменил решение об отказе в пересечении границы водителю, везшему гуманитарную помощь

Суд указал, что деятельность Госпогранслужбы должна характеризоваться последовательностью и предсказуемостью, что в частности следует из принципа надлежащего управления.

АРМА сможет покупать облигации внутреннего государственного займа за счет арестованных средств в иностранной валюте

По мнению Анастасии Радиной и других инициаторов, покупка АРМА облигаций не нарушит прав владельцев арестованных денежных средств.

На уровне Конституции и закона не предусмотрена возможность Нацбанка регулировать требования по форме отказа от договора банковского вклада, - Верховный Суд

Гражданка решила расторгнуть депозитные договоры с банком, требовала выдать причитающиеся ей средства и начисленные по ним проценты.

«Любое будущее российское вторжение нарушит Устав ООН, основополагающие принципы международного права и серьезно подорвет евроатлантическую безопасность», – какие гарантии предоставила Украине Великобритания

«В случае вооруженного нападения россии на Украину, по запросу любого из участников Участники проведут консультации в течение 24 часов для определения мер, необходимых для противодействия или сдерживания агрессии», - говорится в тексте Соглашения.

В Соглашении с Великобританией Украина обязалась продолжать судебную реформу с усилением процедур назначения судей для укрепления доверия общественности

В Соглашении, которое подписали Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак, говорится о продолжении реформы судебной системы с усилением процедур назначения судей для укрепления доверия общественности к верховенству права.

  1. В Украине

Нанес ущерб КП почти на 14 млн грн: подозревают экс-руководителя предприятия

07:59, 13 января 2024
Гендиректор КП в течение пяти лет заключал договоры с охранной фирмой, которая увеличивала объемы предоставленных услуг.
Нанес ущерб КП почти на 14 млн грн: подозревают экс-руководителя предприятия
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В Винницкой области сообщили о подозрении экс-руководителю коммунального предприятия, который нанес ущерб КП на сумму почти 14 млн грн.

Как сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, подозреваемый в течение пяти лет заключал договоры с охранной фирмой, увеличивавшей объемы предоставленных услуг. В частности, отмечали в десятки раз большее количество работников, оказывающих услуги по охране.

«В дальнейшем подозреваемый подписывал акты сдачи и приемки работ на основании которых предприятие перечисляло средства за услуги, которые фактически не получало в объемах определенных в договорах», - сказано в сообщении.

В Департаменте добавляют, что бывшему генеральному директору коммунального предприятия сообщили о подозрении по факту служебной халатности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео