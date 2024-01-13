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У разі втрати батьками права на користування квартирою, його втрачають і неповнолітні діти, які підлягають виселенню, - Верховний Суд

У випадках самоправного зайняття житлового приміщення обов’язок виселення без надання іншого жилого приміщення поширюється і на неповнолітніх дітей, наголосив Верховний Суд.

Коли ти зареєструвався як лобіст, то отримуєш гарантії проходити в органи влади, спілкуватися із чиновниками, депутатами, міністрами, - Денис Маслов пояснив суть законопроекту про лобіювання

«Законопроект про доброчесне лобіювання врегульовує наступне: якщо якісь особи, маючи свій приватний інтерес, хочуть вплинути на ухвалення нормативно-правового акту, то вони підходять до відповідних ініціаторів, авторів, депутатів, чиновників і спілкуються, переконують. Це може бути й нормативний акт, прийнятий органами місцевого самоврядування», - пояснив Денис Маслов.

Суди зможуть штрафувати боржників на суму від 60,5 тисяч грн за невиконання судового рішення

Судам розширять можливості забезпечувати виконання судових рішень у цивільних та господарських справах, зокрема, шляхом застосування штрафів від 60 560 грн до 121 120 грн.

Стало неможливим примусове виконання рішень, виданих в електронній формі, і є ризики масової підробки виконавчих листів, – Мінюст заявив про невідкладний законопроект

Як вказує Мінюст, з 31 грудня 2023 року набрали чинності норми, які виключають можливість пред’явлення до виконання виконавчих документів, виданих у формі електронного документа і можуть спричинити масову підробку паперових виконавчих документів – тому треба прийняти невідкладний законопроект.

У ВККС мають два варіанти, як кандидати на посади суддів будуть складати тестування на знання права

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  1. В Україні

На Хмельниччині працівниця банку таємно відкрила кредит на постійного клієнта на 100 тисяч

23:59, 13 січня 2024
Вона підробила підпис клієнта і згодом отримала картку з кредитними коштами.
На Хмельниччині працівниця банку таємно відкрила кредит на постійного клієнта на 100 тисяч
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У Кам'янці-Подільському відбувся суд над працівницею банку за привласнення понад 95 тисяч гривень. Жінка без відома постійного клієнта відкрила на нього кредит у розмірі 100 тисяч гривень і поступово знімала гроші з картки. Про це повідомляє пресслужба поліції. 

Жінка працювала головною економісткою відділення банку. У січні 2020 вирішила оформити кредит. Для цього вона підробила підпис клієнта і згодом отримала картку з кредитними коштами. Аби чоловік не дізнався про схему, зловмисниця закріпила рахунок за власним номером телефону. Після завершення формування кредитної справи, протягом двох місяців знімала готівку у банкоматах по всьому місту.

Коли сума сягнула понад 95 тисяч гривень, потерпілий помітив, що з його основного рахунку було знято 8 тисяч гривень в якості відсотків за кредит. Звернувшись до банку, чоловік зрозумів, що на нього незаконно оформлено позику.

Суд визнав винною працівницю банку у привласненні майна та підробленні документів, але через завершення строків давності, звільнив її від відповідальності. Її засудили до одного року іспитового терміну.

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