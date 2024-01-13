На Хмельниччині працівниця банку таємно відкрила кредит на постійного клієнта на 100 тисяч

Вона підробила підпис клієнта і згодом отримала картку з кредитними коштами.

У Кам'янці-Подільському відбувся суд над працівницею банку за привласнення понад 95 тисяч гривень. Жінка без відома постійного клієнта відкрила на нього кредит у розмірі 100 тисяч гривень і поступово знімала гроші з картки. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Жінка працювала головною економісткою відділення банку. У січні 2020 вирішила оформити кредит. Для цього вона підробила підпис клієнта і згодом отримала картку з кредитними коштами. Аби чоловік не дізнався про схему, зловмисниця закріпила рахунок за власним номером телефону. Після завершення формування кредитної справи, протягом двох місяців знімала готівку у банкоматах по всьому місту.

Коли сума сягнула понад 95 тисяч гривень, потерпілий помітив, що з його основного рахунку було знято 8 тисяч гривень в якості відсотків за кредит. Звернувшись до банку, чоловік зрозумів, що на нього незаконно оформлено позику.

Суд визнав винною працівницю банку у привласненні майна та підробленні документів, але через завершення строків давності, звільнив її від відповідальності. Її засудили до одного року іспитового терміну.

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