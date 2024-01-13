В Хмельницкой области работница банка тайно открыла кредит на постоянного клиента на 100 тысяч

Она подделала подпись клиента и впоследствии получила карту с кредитными средствами.

В Каменце-Подольском состоялся суд над работницей банка за присвоение более 95 тысяч гривен. Женщина без ведома постоянного клиента открыла на него кредит в размере 100 тысяч гривен и постепенно снимала деньги с карты. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Женщина работала главной экономисткой отделения банка. В январе 2020 года решила оформить кредит. Для этого она подделала подпись клиента и впоследствии получила карту с кредитными средствами. Чтобы мужчина не узнал схему, злоумышленница закрепила счет по собственному номеру телефона. После завершения формирования кредитного дела, в течение двух месяцев снимала наличные в банкоматах по всему городу.

Когда сумма достигла более 95 тысяч гривен, потерпевший заметил, что с его основного счета было снято 8 тысяч гривен в качестве процентов за кредит. Обратившись в банк, мужчина понял, что на него незаконно оформлен кредит.

Суд признал виновной работницу банка в присвоении имущества и подделке документов, но по истечении сроков давности освободил ее от ответственности. Ее приговорили к одному году испытательного срока.