У работницы маленький ребенок, однако работодатель планирует увольнение: законно ли это

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БП ВС определила, что является надлежащими требованиями, которые может заявить лицо – собственник земельного участка, на котором осуществлено самовольное строительство

Большая Палата Верховного Суда отступила от правового заключения КГС ВС относительно надлежащего способа защиты прав собственника земельного участка, на котором осуществлено самовольное строительство.

В случае утраты родителями права на пользование квартирой, его теряют и подлежащие выселению несовершеннолетние дети, — Верховный Суд

В случаях самоуправных занятий жилого помещения обязанность выселения без предоставления другого жилого помещения распространяется и на несовершеннолетних детей, подчеркнул Верховный Суд.

Когда ты зарегистрировался как лоббист, то получаешь гарантии проходить в органы власти, общаться с чиновниками, депутатами, министрами, - Денис Маслов объяснил суть законопроекта о лоббировании

«Законопроект о добропорядочном лоббировании регулирует следующее: если какие-то лица, имея свой частный интерес, хотят повлиять на принятие нормативно-правового акта, то они подходят к соответствующим инициаторам, авторам, депутатам, чиновникам и общаются, убеждают. Это может быть и нормативный акт, принятый органами местного самоуправления», – пояснил Денис Маслов.

Суды смогут штрафовать должников на сумму от 60,5 тысячи грн за неисполнение судебного решения

Судам расширят возможности обеспечивать исполнение судебных решений по гражданским и хозяйственным делам, в частности путем применения штрафов от 60 560 грн до 121 120 грн.

Стало невозможным принудительное исполнение решений, выданных в электронной форме, и есть риски массовой подделки исполнительных писем, – Минюст заявил о безотлагательном законопроекте

Как указывает Минюст, с 31 декабря 2023 года вступили в силу нормы, исключающие возможность предъявления к выполнению исполнительных документов, выданных в форме электронного документа, а также они могут повлечь за собой массовую подделку бумажных исполнительных документов – поэтому нужно принять неотложный законопроект.

  1. В Украине

У работницы маленький ребенок, однако работодатель планирует увольнение: законно ли это

07:58, 14 января 2024
В Гоструда напомнили трудовые права работниц, имеющих маленького ребенка.
У работницы маленький ребенок, однако работодатель планирует увольнение: законно ли это
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Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда напоминает трудовые права женщин, имеющих маленького ребенка.

Отмечается, что увольнение беременных женщин и женщин, имеющих детей до трех лет, одиноких матерей при наличии ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью по инициативе владельца или уполномоченного им органа не допускается, кроме случаев полной ликвидации предприятия, учреждения, организации, когда допускается увольнение с обязательным трудоустройством.

Обязательное трудоустройство указанных женщин осуществляется также в случаях их увольнения по окончании срочного трудового договора. В период трудоустройства за ними сохраняется средняя заработная плата, но не более трех месяцев со дня окончания срочного трудового договора (часть вторая статьи 184 Кодекса законов о труде Украины).

Незаконное увольнение беременной женщины или матери, имеющей ребенка до четырнадцати лет или ребенка-инвалида, с работы по личным мотивам является уголовным правонарушением, за совершение которого предусмотрена ответственность по статье 172 Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы писали, сколько календарных дней оплачивается отпуск по беременности и родам.

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