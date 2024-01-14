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В случаях самоуправных занятий жилого помещения обязанность выселения без предоставления другого жилого помещения распространяется и на несовершеннолетних детей, подчеркнул Верховный Суд.

Когда ты зарегистрировался как лоббист, то получаешь гарантии проходить в органы власти, общаться с чиновниками, депутатами, министрами, - Денис Маслов объяснил суть законопроекта о лоббировании

«Законопроект о добропорядочном лоббировании регулирует следующее: если какие-то лица, имея свой частный интерес, хотят повлиять на принятие нормативно-правового акта, то они подходят к соответствующим инициаторам, авторам, депутатам, чиновникам и общаются, убеждают. Это может быть и нормативный акт, принятый органами местного самоуправления», – пояснил Денис Маслов.

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Стало невозможным принудительное исполнение решений, выданных в электронной форме, и есть риски массовой подделки исполнительных писем, – Минюст заявил о безотлагательном законопроекте

Как указывает Минюст, с 31 декабря 2023 года вступили в силу нормы, исключающие возможность предъявления к выполнению исполнительных документов, выданных в форме электронного документа, а также они могут повлечь за собой массовую подделку бумажных исполнительных документов – поэтому нужно принять неотложный законопроект.

  1. В Украине

Житомирский депутат завладел 1,4 млн грн бюджетных средств, выделенных на уборку города

07:20, 14 января 2024
СБУ разоблачила депутата, который с сообщниками присвоил 1,5 млн грн, выделенных из бюджета на уборку улиц и вывоз мусора.
Житомирский депутат завладел 1,4 млн грн бюджетных средств, выделенных на уборку города
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Житомирского депутата разоблачили в завладении бюджетных средств, выделенных из бюджета на уборку улиц и вывоз мусора. Об этом сообщило региональное управление СБУ.

Отмечается, что схему организовал действующий депутат городского совета директор одного из коммунальных предприятий города. Он привлек к незаконной деятельности своего подчиненного – главного инженера КП (по совместительству действующего адвоката), а также знакомого предпринимателя.

В начале 2022 года депутат пролоббировал победу "своего" коммерсанта в конкурсных торгах по закупке услуг по вывозу негабаритного и строительного мусора и уборке тротуаров Житомира. В феврале-апреле 2022-го предприниматель победил еще в одном тендере – по уборке тротуаров и улиц города.

На основании актов выполненных работ, составленных и завизированных участниками сделки, в течение марта-сентября 2022 из бюджета общины на счета предприятия поступило почти 1,5 млн гривен.

Эти деньги были обналичены и присвоены фигурантами. По данным СБУ, в перечень подрядчик внес работы, которые неофициально выполняли рабочие коммунального предприятия по указанию директора – организатора схемы.

Депутату горсовета, его подчиненному и руководителю фирмы-подрядчика сообщили о подозрении по следующим статьям:

- ч.ч.4, 5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением),

- ч.2 ст.366 (служебный подлог),

- ч.ч.3, 4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

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