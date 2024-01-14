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Коли ти зареєструвався як лобіст, то отримуєш гарантії проходити в органи влади, спілкуватися із чиновниками, депутатами, міністрами, - Денис Маслов пояснив суть законопроекту про лобіювання

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  1. В Україні

Житомирський депутат заволодів 1,4 млн грн бюджетних коштів, виділених на прибирання міста

07:20, 14 січня 2024
СБУ викрила депутата, який зі спільниками привласнив 1,5 млн грн, виділених із бюджету на прибирання вулиць та вивезення сміття.
Житомирський депутат заволодів 1,4 млн грн бюджетних коштів, виділених на прибирання міста
Фото: СБУ
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Житомирського депутата викрили у заволодінні бюджетних коштів, виділених із бюджету на прибирання вулиць та вивезення сміття. Про це повідомило регіональне управління СБУ.

Зазначається, що схему організував чинний депутат міської ради – директор одного з комунальних підприємств міста. Він залучив до незаконної діяльності свого підлеглого – головного інженера КП (за сумісництвом діючого адвоката), а також знайомого підприємця.

На початку 2022 року депутат пролобіював перемогу "свого" комерсанта у конкурсних торгах із закупівлі послуг з вивезення негабаритного і будівельного сміття та прибирання тротуарів Житомира. У лютому-квітні 2022-го підприємець переміг у ще одному тендері – з прибирання тротуарів та вулиць міста.

На підставі актів виконаних робіт, складених та завізованих учасниками оборудки, упродовж березня-вересня 2022 року з бюджету громади на рахунки підприємства надійшло майже 1,5 млн гривень.

Ці гроші були переведені в готівку і привласнені фігурантами. За даними СБУ, до переліку підрядник вніс роботи, які неофіційно виконували робітники комунального підприємства за вказівкою директора – організатора схеми.

Депутату міськради, його підлеглому та керівнику фірми-підрядника повідомили про підозру за такими статтями:

- ч.ч.4, 5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),

- ч.2 ст.366 (службове підроблення),

- ч.ч.3, 4 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

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