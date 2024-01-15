Як сплатити ЄСВ в Дії за кілька кліків: інструкція

Сплатити податки ФОП українці можуть у застосунку Дія.

Фото: agropolit.com

19 січня дедлайн сплати Єдиного соціального внеску за IV квартал 2023 року. Швидко сплатити ЄСВ можна в Дії у смартфоні чи на комп’ютері, в Україні чи за кордоном.

Дія підтягне актуальні реквізити й дані та сформує рахунок на оплату.

Як сплатити податки ФОП у застосунку:

Зайдіть у Дію та натисніть - Сервіси - Податки Виберіть - Сплата податків та зборів Виберіть податок та період, за який сплачуєте Натисніть - Сплатити

Послуга доступна в застосунку і на порталі Дія.

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