Вимагав хабар за забезпечення видачі дозвільної документації з протипожежної безпеки: судитимуть посадовця Львівського університету

За 30 тысяч он обещал представителю субъекта хозяйствования повлиять на работников ГСЧС, чтобы они согласовали выдачу такой документации.

Фото: Львівська обласна прокуратура

Скеровано до суду справу заступника начальника одного із інститутів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності щодо зловживання впливом. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Зазначається, що полковник служби цивільного захисту вимагав від представника суб’єкта господарювання неправомірну вигоду за сприяння у видачі дозвільної документації з протипожежної безпеки.

За 30 тисяч грн він обіцяв вплинути на працівників ДСНС, щоб вони погодили видачу такої документації.

У разі відмови надати йому хабар, службовець запевняв, що буде виданий негативний висновок, що фактично унеможливлював здійснення підприємницької діяльності у цих приміщеннях.

Задокументовано, що одержання неправомірної вигоди відбувалось двома траншами. Першу частину у розмірі 15 тисяч грн він отримав особисто. За другою частиною він відправив курсанта. Службовець дав останньому вказівку вийти у КПП університету і забрати для нього грошові кошти.

Зазначається, що вихованець навчального закладу не був обізнаний у злочинній діяльності посадовця вишу, та не знав, що бере для нього хабар.

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