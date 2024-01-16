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  1. В Украине

Требовал взятку за обеспечение выдачи разрешительной документации по противопожарной безопасности: будут судить чиновника Львовского университета

10:27, 16 января 2024
За 30 тысяч он обещал представителю предприятия повлиять на работников ГСЧС, чтобы они согласовали выдачу такой документации.
Требовал взятку за обеспечение выдачи разрешительной документации по противопожарной безопасности: будут судить чиновника Львовского университета
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Направлено в суд дело заместителя начальника одного из институтов Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности по злоупотреблению влиянием. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Отмечается, что полковник службы гражданской защиты потребовал от представителя предприятия неправомерную выгоду при содействии в выдаче разрешительной документации по противопожарной безопасности.

За 30 тысяч гривен он обещал повлиять на работников ГСЧС, чтобы они согласовали выдачу такой документации.

В случае отказа предоставить ему взятку, он уверял, что будет издан отрицательный вывод, что фактически исключил возможность осуществления предпринимательской деятельности в этих помещениях.

Задокументировано, что получение неправомерной выгоды происходило двумя траншами. Первую часть в размере 15 тысяч гривен он получил лично. За второй частью он отправил курсанта. Чиновник дал последнему указание выйти в КПП университета и забрать для него денежные средства.

Отмечается, что воспитанник учебного заведения не был осведомлен о преступной деятельности чиновника вуза, и не знал, что берет для него взятку.

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