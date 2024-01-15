В Киеве демонтируют незаконные МАФы

Возле конечной остановки скоростного трамвая на Старовокзальной демонтируют МАФы.

Источник фото: facebook.com/dtk.kievcity

Около конечной остановки скоростного трамвая «Старовокзальная» 15 января начали демонтировать незаконные МАФы.

Об этом сообщает Департамент территориального контроля Киева.

Работы выполняют специалисты коммунального предприятия «Киевблагоустройство» по поручению Департамента территориального контроля Киева.

«В общем, демонтажные работы на этой локации будут продолжаться определенное время, ведь это часть системной работы по улучшению и организации общественного пространства столицы», - отметили в департаменте.

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